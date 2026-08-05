Terremoto giudiziario a Crotone, la difesa chiede la revoca dei domiciliari di Bisceglia
L’indagato, difeso dall’avvocato Sabrina Rondinelli, è coinvolto nell’operazione della procura di Crotone denominata “Teorema“
CROTONE Il tribunale del Riesame di Catanzaro si esprimerà – nell’udienza fissata il prossimo 17 settembre – in merito all’appello proposto da Luca Bisceglia, per tramite dell’avvocato Sabrina Rondinelli, inerente la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’indagato nell’operazione della procura di Crotone, guidata da Domenico Guarascio, denominata “Teorema“. Nell’inchiesta, la procura contesta – a vario titolo – i reati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato. Il Riesame si è già espresso favorevolmente dinanzi la richiesta avanzata dall’avvocato Sabrina Rondinelli contro il provvedimento emesso dal gip con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo d’urgenza di un immobile nelle disponibilità dello stesso Bisceglia.
Secondo la procura pitagorica, guidata da Domenico Guarascio, l’indagato avrebbe rivestito il ruolo di partecipe del sodalizio criminoso che aveva portato all’emissione di 20 gli avvisi di garanzia emessi nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato. (f.b.)
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