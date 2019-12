«Serve scatto d’orgoglio, non piegarci ai dominatori di turno» di Eugenio Madeo*

E questo sarebbe il centrodestra capace di rappresentare un’alternativa per il futuro del nostro Paese? Ma se ancora non è in grado di proporre un futuro per la nostra Calabria a 10 giorni dalla presentazione delle liste! Veti incrociati e spartizione di potere. Tu dai una regione a me che io do una regione a te. Quanta ipocrisia e quanta falsità! Tuonano: per noi sono prioritari i programmi! Poi però si mette il veto sull’unico candidato Mario Occhiuto che aveva indicato con chiarezza ed esposto in numerosi incontri pubblici le cose da fare, per spendere presto e bene i finanziamenti disponibili, per valorizzare le eccezionali risorse dei nostri territori e potenziare i servizi fondamentali per la vita e le attività di ogni cittadino. Ma uno scatto di orgoglio e di dignità per noi Calabresi è possibile, oppure dobbiamo sempre piegarci ai dominatori di turno!