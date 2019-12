«Il segno di Antoniozzi nella storia della Calabria» di Pietro Rende*

Con la perdita dell’onorevole Dario Antoniozzi scompare una personalità autorevole e rappresentativa della migliore storia politica calabrese e meridionale della Prima Repubblica. Primo fra tutti, ha indicato la via europea come soluzione efficace della storica Questione meridionale. Come sottosegretario all’agricoltura, per lunghi anni, fu preposto da Moro alla elaborazione e definizione dei Regolamenti comunitari e della politica dei prezzi agricoli di cui divenne autorevole esperto fino alla promozione a Ministro di importanti dicasteri culturali e ambientali. Parallelamente, nel Partito dei cattolici democratici, divenne vice segretario del Ppe e della Dc italiana che volle estendere in altri Paesi, cominciando dalla Spagna, dove incontrò le massime Gerarchie piuttosto refrattarie a un partito cattolico in un Paese che lo era già tutto senza bisogno di divisioni. Al Parlamento europeo ebbe l’Oscar delle presenze e della partecipazione attiva a delicate missioni internazionali. Da ministro delle Telecomunicazioni ebbe la gratitudine del Maresciallo Tito per avere consentito l’impiego delle telescriventi e la diffusione dei telefoni nella ex Iugoslavia, evento che risulta dai trofei e attestati valorizzati insieme a tanti di altri Paesi in quella vera e propria Galleria di riconoscimenti e ricordi che aveva allestito lungo la balconata della sua casa alla Batteria di fronte a un maestoso albero di sequoia.

Nondimeno in Calabria aveva aperto una Sede Rai in concomitanza con la nascita dell’Università di Arcavacata che avrebbe potuto e dovuto realizzare per la Terza Rete trasmissioni di alto contenuto e non solo informazioni locali. La massiva diffusione della telefonia aveva già tolto la regione dal suo storico e naturale isolamento con le cabine e i telefoni nei bar o altre strutture da dove finalmente si poteva parlare in diretta con i parenti emigrati e i figli studenti fuori.

Nella Dc aveva scelto la corrente dorotea e creato un asse calabro-lucano con Emilio Colombo che dava frutti gratificanti a iniziare dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e quando con l’avvento delle Regioni purtroppo quell’asse s’indebolì giunsero i tempi dell’amarezza e dell’ingratitudine. Ora amava ricordare dalla terrazza della sua villa sul mare di Belvedere Marittimo con gli amici che andavano a trovarlo per godere talvolta della sua pesca ma sempre di particolari importanti notizie della sua vita pubblica che si apprestava ad appuntare e pubblicare. Come ad esempio l’incontro segreto a casa sua del Cardinale Poletti con Aldo Moro che spiegava alle gerarchie ecclesiastiche senza impressionarle il suo progetto delle “convergenze parallele”. Oppure i suoi incontri segreti col presule monsignor Agostino durante la rivolta di Reggio Calabria sul tentativo di conciliazione del “Pacchetto Colombo” nell’ambito della politica di centrosinistra di cui in Calabria fu coautore moderato ma determinante.

Amava i giovani e la cultura, i libri che sorprendevano della sua cospicua biblioteca sparsa per casa. Aveva accompagnato i nipoti sulla collina di Troia e aveva tenuto lezioni sulla Costituzione nelle scuole che essi frequentavano.

Per tutti era e resterà sempre un “signore” della politica, mai sfiorato da qualche serio dubbio sulla sua esemplare azione di governo e di massiccia rappresentanza di consensi elettivi.