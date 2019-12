«L’erosione costiera non aspetta i tempi della politica» di Luigi Novello

La drammaticità relativa al problema dell’erosione costiera impone soluzioni immediate!

Non possiamo più aspettare oltre: il rischio di aggravare una situazione già al limite, è elevatissimo.

Per questo motivo, sto già provvedendo ad organizzare un tavolo tecnico con esperti del settore.

Nei prossimi giorni, inoltre, proporrò un incontro ai sindaci ed alle amministrazioni comunali del Tirreno cosentino, i cui comuni – lasciati soli dalla Regione Calabria – continuano a subire danni irreversibili.

Serve una proposta, un progetto organico per tutto il nostro litorale e mi impegnerò, personalmente, per offrire un contributo concreto in termini di idee e di confronto. È arrivato il momento dei fatti!