«Le elezioni regionali spiegate alla mia nipotina» di Ettore Jorio*

Condividi su









Il particolare clima natalizio di quest’anno disturbato da tanto chiasso politico popolare e dalle diatribe insorte tra i sostenitori di chi ha ritenuto ed è riuscito a candidarsi nelle prossime elezioni regionali ha fatto sì che la mia nipotina Virginia, una decenne molto sensibile a codificare le chiacchiere degli adulti, mi abbia chiesto cosa stesse succedendo. Troppo evidente il baraondismo che ha invaso e invade i media locali e ha acceso e accende i confronti familiari.

Occorre investire nella consapevolezza. E’ stato quindi mio dovere, di nonno alla pari di una creatura molto perspicace, chiarirle l’evento che causava ciò che la sorprendeva. L’importanza del momento va, invero, sottolineata anche nei bambini: il Presidente della Regione e i trenta consiglieri saranno, infatti, gli artefici del loro futuro.

Per non determinarle qualche inutile delusione, ho preferito non raccontarle cosa fosse successo sino ad oggi nella conduzione della Regione né tampoco farle l’identikit dei pretendenti alla sua presidenza, anche perché una di sua diretta, profonda e certamente benevola conoscenza.

L’evento elettorale trattato peggio di un gioco da tavolo. Ho fatto altro, ho pensato di rappresentarle cosa fossero, sic et simpliciter, gli appuntamenti elettivi. Le ho, quindi, spiegato che una competizione elettorale, qualunque essa sia, non può prescindere dai quattro elementi fondamentali che la caratterizzano:

1) gli elettori, circoscritti in uno specifico territorio geografico;

2) il «premio» in palio, intendendo per tale la conquista della rappresentatività nella istituzione di riferimento;

3) i candidati in competizione;

4) il programma distintivo, ovverosia ciò che i penultimi promettono di fare in favore dei primi nel governo della seconda.

I primi due. L’uno è un prodotto meramente geo-demografico, semplicemente collegato al luogo e alla popolazione che lo vive; l’altro è fissato dal calendario delle scadenze di mandato o legislatura.

Il terzo è equivalente alla rosa dei competitor che si sfideranno nelle urne il prossimo 26 gennaio, invero (auto)decimati a causa di valutazioni personali non propriamente indovinate e, per altri, di un recente passato da governatore dagli esiti non affatto esaltanti. Quei pochissimi (può darsi solo tre sulla moltitudine preannunciata!) che stanno arrivando sino in fondo sono stati selezionati in zona Cesarini e non più attraverso le regole di quei partiti che la storia della liberazione ebbe a nobilitare. Si spera che quelli che si giocheranno la «finale» posseggano le prerogative occorrenti per guidare il cambiamento reale di una regione in perenne ritardo e default, sia economico che sociale. Prioritariamente, l’eletto/a!

Il più problematico di tutti gli elementi costituitivi dell’evento è il quarto: il programma. Quello strumento che, una volta nella disponibilità attuativa del candidato/a eletto/a dai cittadini consapevoli del suo progetto, dovrebbe – in discontinuità con il passato – fare la differenza tra il fallimento di oggi, cui si ha l’aspettativa generale che vi venga posto rimedio, e la rinascita.

Mi è scappata la verità. Ebbene, a seguito della domanda di mia nipote di approfondimento su che cosa fossero nella sostanza i programmi e su cosa essi si distinguessero, ho avuto non poche difficoltà a rispondere, preferendo per un attimo di scivolare sull’argomento dei telefonini, sua grande specialità. Alla fine mi sono arreso, di fronte a due occhi stupendi che si sentivano presi in giro, e le ho detto chiaramente cosa pensassi di questi appuntamenti, divenuti celebrazioni inutili perché produttive da cinquant’anni di un progressivo decadentismo, e quanto sperassi nel cambiamento, ancorché da incredulo incallito. Le ho spiegato che sui primi due (elettorato attivo e rappresentanze istituzionali da eleggere) i calabresi di oggi non possono fare nulla se non trasferirsi altrove e dimenticare la propria terra così come stanno facendo in tanti, anche di sua stretta vicinanza. Quanto agli altri due (candidati e programmi), passando per momenti di indecisione e di imbarazzo – ove sono ricorso vilmente agli uhm uhm del mio vecchio idolo dei fumetti degli anni ’60 «Capitan Mike» – le ho detto che sono solitamente ciò che i cittadini meritano. Quanto ai programmi non ho potuto fare a meno di ammetterne l’incosciente completa inesistenza, tale da presagire la solita pericolosa navigazione a vista nell’esercizio delle prossime politiche regionali.

Non potevano mancare una speranza, un perdono e un solipsismo. Ho fatto però altro. Le ho detto di sperare che l’eletto/a sappia guadagnarsi i galloni di Presidente/ssa strada facendo, a cominciare da chi si circonderà nella determinazione delle difficilissime scelte che la Regione dovrà compiere. A proposito delle anzidette nostre brutte abitudini sociali di tendenza «suicidaria», ho dovuto ammettere l’esistenza delle più generali colpe che – come genitori e nonni – abbiamo avuto in tutti questi anni e chiederle scusa per non avere avuto il coraggio e la forza di pretendere che andasse diversamente, compromettendo così il suo futuro. Ho finito il dialogo nonno/nipote trattenendomi, per amore della mia terra e per il profondo egoismo di gran-père, dal non consigliarle affatto di andare via.