«Ecco perché scelgo di candidarmi con la Lega» di Pietro Raso*

Ho vissuto un’esperienza entusiasmante come solo può essere quella che deriva dalla responsabilità di amministrare il proprio Comune ed essere, ogni giorno, al servizio della comunità.

Da Sindaco di Gizzeria – negli ultimi nove anni ed avendo assunto la guida di un Comune commissariato – ho avuto l’opportunità di conoscere a fondo il mio territorio ed un comprensorio – quello della Piana lametina e del tirreno catanzarese – che costituirà senza dubbio uno dei riferimenti per quello sviluppo regionale che è ancora, purtroppo, una vera e propria chimera.

Grazie al percorso maturato all’interno della Lega oggi con la mia esperienza amministrativa, e con il corredo dell’entusiasmo, delle competenze e della forza di un Partito che è stato capace di sovvertire i paradigmi di una politica incapace di decidere e di incidere sui destini dei territori, mi candido al Consiglio Regionale per rappresentare un comprensorio che deve recuperare forza, identità, progettualità concrete.

Le parole d’ordine di questo impegno elettorale e politico, sono chiare e riguardano il turismo – con la valorizzazione delle peculiarità costiere di cui possiamo disporre; l’agroalimentare – con la forza di tradizioni e prodotti unanimemente apprezzati; la centralità geografica e strategica della Piana lametina – con il potenziamento dell’Aeroporto internazionale e l’infrastrutturazione completa dell’area industriale Ex-Sir; la capacità di costruire una sempre più solida ed efficace rete tra le istituzioni locali in una logica che guarda allo sviluppo comprensoriale.

Sono obiettivi che riguardano un territorio ma impattano sullo sviluppo regionale nel suo complesso, sono e rimango convinto, infatti, che la definitiva valorizzazione della Piana di S. Eufemia e un progetto organico per l’area centrale della Calabria siano fattori determinanti per il futuro stesso dell’intera regione.

Da ultimo, con il rigore e la trasparenza che caratterizzano il percorso della Lega ed anche in funzione chiarificatrice rispetto ai tanti, troppi ed interessati avvelenatori di pozzi, mi preme precisare che in questi nove anni le amministrazioni comunali che ho avuto l’onere e l’onore di guidare hanno testimoniato – nei fatti e senza dubbio alcuno – una decisa scelta a favore di una legalità non declamata ma praticata, garantita e difesa negli atti concreti.

In quasi dieci anni, con migliaia di atti prodotti, centinaia di decisioni assunte, decine e decine di problemi risolti ed investimenti portati a termine, da Sindaco e come rappresentante legale dell’Ente Comune sono stato destinatario – inevitabilmente – di giusti, doverosi e condivisibili approfondimenti da parte dell’autorità giudiziaria rispetto ad alcuni procedimenti.

Si tratta, in tutti i due i casi, di ipotesi che riguardano solo ed esclusivamente le procedure e la cui consistenza si commenta da sola; la prima ipotesi è quella “nella qualità di sindaco consentiva l’abbandono di rifiuti sul litorale”, circostanza radicalmente smentita dall’aver tempestivamente proceduto alla pulizia annuale del tratto di costa interessata e dal fatto che la parte di materiale non asportabile è il residuo – fuoriuscito a causa di mareggiate – di manufatti abusivi demoliti negli anni ’70.

Nel secondo caso, la scelta di emettere un’ordinanza che vieta il transito dei natanti nel tratto di mare antistante un noto hotel e l’accesso alla foce del Lago La Vota; ordinanza che ripropone fedelmente e cita lo stesso provvedimento adottato dalla Capitaneria di Porto con propria ordinanza, che comunque riguarda un divieto che è già nei fatti, i Laghi La Vota sono zona inaccessibile in quanto Sito di Interesse Comunitario.

In ogni caso sarò sempre coerente con le indicazioni del partito e con le scelte dello stesso volte alla tutela dell’immagine della Lega. Per quanto mi riguarda dunque, forte dell’esperienza politica sin qui maturata e pienamente orgoglioso di un percorso amministrativo all’insegna della trasparenza e della legalità, ho scelto di partecipare ad un progetto ambizioso, quello della Lega per la Calabria e per il suo definitivo sviluppo.

Condividendone per intero gli obiettivi e garantendo il massimo dell’impegno e della disponibilità.