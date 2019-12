«Ecco perché ci siamo ritirati dal centrodestra» di Mario Mauro e Delly Fabiano*

È doveroso informare i nostri elettori sulle scelte compiute dai Popolari per l’Italia in occasione delle regionali calabresi. “La politica non può essere solo l’arte del possibile, ossia della speculazione, del calcolo, dell’intrigo, degli accordi segreti , ma piuttosto deve essere l’arte dell’impossibile, cioè l’arte di rendere migliori sé stessi e il mondo” (Václav Havel): “È questo lo spirito con cui ci siamo messi in gioco in questa difficile campagna elettorale sperando che gli sforzi per garantire un cambiamento nella nostra regione venissero premiati. Ci sembra invece che il meccanismo ferreo di rendita di posizione legato a famiglie , interessi, consorterie rimanga la cifra del disastro calabrese. E che nessuno schieramento ne resti esente. Rimarremo comunque vicini alla nostra gente continuando l’impegno politico nel tentativo di ridare dignità ai nostri territori, costruendo con i giovani e con chi ama la Calabria una vera comunità politica capace di garantire il bene comune e sostenendo in queste elezioni…. , i soli amici che ci sembrano assicurare questo amore al destino della nostra terra.