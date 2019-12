«I guasti della politica “improvvisata”» di Franco Scrima*

Tra poche settimane si vota per eleggere il presidente ed il Consiglio regionale della Calabria. Il mio desiderio è uguale a quello di tanti calabresi: sperare che questo articolo scuota i sentimenti dei candidati e sia di guida al difficile compito che spetta agli eletti.

Si sente dire con sempre maggiore frequenza che il Paese è alla frutta. È una locuzione che viene usata per sottintendere che sta per avvicinarsi la fine di qualcosa e, guarda caso, viene ripetuta soprattutto quando il tema politico si surriscalda. Che la politica si avvii a grandi passi verso l’esaurimento delle energie, non soccorre solo il detto popolare, ma è sufficiente guardarsi intorno e analizzare le personalità e le qualità di coloro che si propongono per gestire la cosa pubblica, dal Consiglio comunale e su fino al Parlamento. In Calabria, detto per inciso, si voterà tra poche settimane per rinnovare il Consiglio regionale.

Fatta salva qualche eccezione, il resto dei pretendenti al “soglio” si rivelano soggetti molto mediocri, senza “forza” e senza “idee”. Venire a conoscenza di questi particolari ed essere coscienti delle qualità di buona parte di chi intende proporsi come classe dirigente intristisce, invoglia a disertare il seggio elettorale. Purtroppo la realtà prevale sul desiderio e rende evidente che la politica è diventata nel tempo una scelta diffusa, intesa il più delle volte come la ricerca di un lavoro, questo sicuramente più allettante e meglio retribuito.

Gli aspiranti “onorevoli” non fanno una grinza, sanno di essere avvantaggiati perché a nessuno verrà mai in mente di chiedere loro le attitudini, le capacità e l’esperienza accumulata nel tempo. Immaginarsi cosa potrebbe accadrebbe se, come avviene per le assunzione di un lavoratore, fosse dovuto un curriculum vitae per sapere le capacità dei candidati ed i loro requisiti professionali e culturali. Insomma se dovessero sottoporsi ad un esame per essere valutati per essere inserite nelle liste elettorali. Il giudizio è lasciato ai lettori.

Il problema è che l’Italia continua a sottovalutare la formazione dei politici perché non si è ancora allineata con gli altri paesi dell’Unione. La causa continua ad essere la mancanza di formazione della classe dirigenti, requisito demandato ai partiti che si ostinano, però, a non formare, preoccupandosi soltanto del numero dei voti che ciascun candidato riuscirà a racimolare a sostegno degli interessi di bottega.

Continuando di questo passo, sarà difficile per l’Italia viaggiare alla stessa velocità degli altri paesi e, soprattutto, con la stessa competitività. Motivo per cui, fatte salve alcune intelligenze universalmente riconosciute, la politica di casa nostra spesso rimane inascoltata perché ritenuta ballerina e priva di sufficienti competenze. E questo è un motivo della frequente ricerca di un uomo forte. Se poi non è capace di gestire al meglio il territorio, non ha importanza. Sono nati con questo metro alcuni “idoli” del recente passato: oggi Salvini, ieri Renzi, prima ancora Berlusconi. Persone che hanno caratterizzato periodi della politica italiana senza avere determinato cambiamenti importanti. “Populisti” che hanno lasciato intendere un futuro ammantato da chissà quale benessere, ma che nei fatti si sono dimostrati uguali, se non meno preparati di altri.

Sono anche questi i guasti della politica improvvisata; della politica priva di competenze, incapace di distinguere ciò che è causa dagli effetti. Una politica dettata da una classe di mediocri, non potrà mai determinare crescita e cambiamenti.

Gli italiani ci consoliamo facilmente appena abbiamo la percezione che ci viene riconosciuto il patrimonio culturale, l’apprezzamento per i monumenti, i reperti storici, le tradizioni culturali, la cucina. Per non dire del mare e del clima. Poi che stentiamo a trovare politiche sociali efficienti, che non riusciamo a fermare l’emorragia dei giovani che lasciano il Paese alla ricerca di un lavoro all’estero, sono aspetti di una condizione che è “erede” delle politiche sbagliate del passato…

Siamo leader nel precariato, ma anche per corruzione e per il malaffare. Si fa poco o niente per contrastare l’evasione fiscale che le statistiche danno oggi pari a 190,9 miliardi di euro all’anno il che ci pone al primo posto in Europa. Cosa si fa per combattere questa piaga? Cosa fa la popolazione per costringere il Governo ad adottare iniziative risolutive? Tanto per rendere l’idea le cifre di cui parliamo sono pari a quattro volte la manovra finanziaria approvata nei giorni scorsi. Il doppio di quanto spende ogni anno lo Stato per la spesa sanitaria nazionale. Che dire di più?

*giornalista