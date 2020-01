«Erosione costiera, passiamo alle proposte» di Luigi Novello*

Come promesso, in questi giorni abbiamo avuto modo di incontrare esperti del settore e, con loro, ci siamo confrontati sul fenomeno, che sta distruggendo la nostra costa. Il problema lo conoscevamo già, perciò siamo passati alle proposte, alle soluzioni. Ne parleremo insieme ai sindaci, in un incontro, che organizzeremo, a breve, a Fiumefreddo Bruzio.