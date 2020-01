«La politica fuori dalla sanità» di Luigi Novello *

La politica fuori dalla sanità. È un concetto chiaro, un punto fondamentale del nostro programma elettorale. Il clientelismo ha affossato il comparto sanitario ed ha creato una situazione debitoria, da cui non si riesce ancora a venir fuori, nonostante commissariamenti e piani di rientro. La gestione personalistica e politica della sanità ha portato gli ospedali al collasso; medici, infermieri ed operatori esposti a rischi e linciaggi mediatici e pazienti e familiari all’esasperazione. Non si riesce a tutelare il sacrosanto diritto alla salute e questo è gravissimo e preoccupate. La politica, dunque, deve togliere le mani dalla sanità ed è ciò che ho ribadito anche nel corso della trasmissione “20.20”, andata in onda su Telespazio TV e su L’altro Corriere TV.