«Avviamo una fase “congressuale rifondativa” del Pd» di Mario Valente*

Il risultato delle ultime regionali, in Calabria, impone una riflessione accurata per le sorti del Partito Democratico e per il suo radicamento sociale. Sono opportuni i tanti ragionamenti che invocano il sacrosanto “rinnovamento”, già da tempo ci siamo interrogati sul coinvolgimento di una nuova generazione nei processi decisionali nel partito.

Vorrei chiedere al Segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti come intende fare e come vorrebbe radicare il partito in Calabria, vista la permanenza dei commissariamenti sul livello regionale e sui livelli federativi di Cosenza e Crotone. Per come ho sempre specificato il rinnovamento non è cooptazione, rinnovare non è la sostituzione dei gruppi dirigenti solo per un fatto anagrafico ma dovrebbe interpretare una dinamica di rappresentatività collocabile con una chiara e ben identificabile battaglia politica. Proprio per questo motivo è di cruciale importanza avviare al più presto in Calabria una fase “congressuale rifondativa” del Partito Democratico coinvolgendo gli iscritti, aprendo un dibattito a tutti i calabresi per riscrivere una piattaforma politica capace di interpretare i mutamenti che sono presenti nella società calabrese. Diamo, per la prima volta, cittadinanza a quei movimenti che nelle ultime settimane si sono resi protagonisti nello scenario regionale e nazionale. Abbiamo bisogno, oltre che di un nuovo strumento e nel nostro caso di un partito nuovo, di nuovi modi di pensare e di nuovi comportamenti. Basta con la solita liturgia di “resa dei conti” che purtroppo persevera nel partito calabrese e che in queste ultime regionali ha scandito comunicati di organi di partito. Inutile riaffermare che la costruzione di un progetto politico credibile dovrà essere scevro da condizionamenti correntizi. Il compito di una nuova generazione sarà quello di proporsi con più coraggio, senza indugi, per riscattare questa terra e scrivere tutti insieme la Calabria del prossimo futuro.