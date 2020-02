«Mai avanzate richieste a Callipo» di Nicola Adamo* Condividi su







Egregio direttore

La risposta del signor Filippo Callipo (leggi qui) alla mia precisazione (leggi qui), pubblicata oggi dal Suo giornale, mi impone, per quanto stucchevole attardarmi in questa polemica, una ulteriore replica.

Prendo atto che il signor Callipo conferma tutte le mie affermazioni. Infatti, non smentisce nulla di quanto io gli ho riportato alla sua memoria.

Prendo atto che la frase che ha provocato la mia reazione dice di non averla mai pronunciata.Anche se mi sembra un po’ troppo rifugiarsi nella colpevolizzazione del giornalista che l’ha riportata virgolettata, definendola addirittura una fake.

Egli però, pur tentando una correzione, ripropone maldestramente un’altra inesattezza. Non c’è stato nessun incontro in cui Enza Bruno Bossio “avanzava delle richieste” nei suoi confronti. Anche qui, i fatti possono testimoniare che ad avanzare “richieste”, rivolte anche a me e alla stessa Enza Bruno Bossio, è stato sempre ed unicamente il signor Callipo. È sempre lui che ha bussato alla mia porta per chiedere poltrone, assessorato e finanziamenti pubblici.

In riferimento allo sproloquio a cui si lascia andare per autoincensarsi lasciamo agli altri giudicare. Vorrei soltanto ricordare al signor Callipo che il suo nome ogni volta che si è sottoposto alla verifica della volontà popolare è associato a nette e pesanti sconfitte, al contrario del mio che ogni qualvolta si è sottoposto al giudizio popolare ha registrato sempre il successo del più votato. Per carità di patria, poi, voglio non soffermarmi sulle virtù manageriali e imprenditoriali. Mi limito solo a dire che non è oro tutto ciò che luccica. Basta ricostruire le cronache quotidiane di questo ultimo ventennio, per demistificare tutto ciò che in queste settimane è stato imbellettato, ahimè, anche ad opera dei dirigenti nazionali del Pd.

Cordiali saluti.

*ex vicepresidente della giunta regionale