«Perché il Pd a Crotone ha scelto Parise» di Franco Iacucci

Il Partito Democratico di Crotone ha indicato come candidato a presidente della Provincia alle prossime elezioni, il sindaco del Comune di Mesoraca, Annibale Parise.

Una indicazione emersa dopo una serie di incontri molto partecipati e un confronto positivo di tutti i sindaci e molti dirigenti del Pd.

La scelta è caduta su un giovane sindaco che, al pari degli altri colleghi Pd della nostra provincia, sta amministrando bene il territorio di competenza, evidenziando vicinanza e attaccamento alle problematiche dei cittadini.

La proposta offerta dal Partito Democratico a tutti i consiglieri comunali, oltre all’affidabilità politica, intende impegnarsi su una serie di problematiche che dovranno vedere l’Ente Provincia protagonista, soprattutto nelle competenze di pertinenza legislativa, partendo dalle infrastrutture viarie della Provincia all’edilizia scolastica, all’ambiente, per finire ai rifiuti.

Il prossimo presidente dovrà costruire un rapporto intenso e costruttivo con i sindaci e i territori, far sentire la vicinanza della Provincia sui problemi che attanagliano le varie aree, ed essere competente a collegarsi a dinamiche regionali e nazionali che dovranno, da subito, accelerare le progettazioni, le iniziative già finanziate, partendo dal megalotto Crotone-Catanzaro, sul quale la posizione del Partito Democratico provinciale e dei suoi sindaci è chiara e ufficiale e su questo non intendiamo fare sconti a sindaci che non si sono ancora determinati.

Sarà opportuno chiarire che Annibale Parisi è il candidato del Partito Democratico e dell’intero centro sinistra.

Le altre proposte riguardano, una il centrodestra e l’altra arrivata con poca chiarezza ma soprattutto nata per provare a mettere confusione nel nostro campo. Bisogna lavorare quindi per l’interesse dei cittadini e non per interessi di parte.

Il Partito Democratico oramai è determinato, vuole aprire una nuova stagione politica per l’intero territorio che dovrà vedere la chiarezza, la trasparenza e la correttezza alla base di ogni scelta presente e futura.

È un impegno che prendiamo.

Siamo sicuri di mantenerlo.