«Coronavirus, serietà dei giornalisti contro falsi scoop» di Giuseppe Soluri*

L’Ordine dei Giornalisti della Calabria ricorda a tutti i giornalisti calabresi che è necessario mantenere sempre alto il proprio livello di professionalità e di responsabilità in relazione alla diffusione di notizie riguardanti il Coronavirus. Occorre, nella fattispecie, manifestare un surplus di scrupolo e di serietà professionale per evitare che notizie e ipotesi non confermate, ma diffuse attraverso i media o i social, possano alimentare la diffusione di psicosi e allarmi ingiustificati che rendono peraltro ancor più complicato e difficile il lavoro degli operatori sanitari impegnati, nelle varie strutture, a fronteggiare e prevenire il fenomeno virale.

Vanno assolutamente evitati “scoop” su presunti casi di coronavirus che non siano confermati da fonti attendibili e qualificate, da richiamare eventualmente nella notizia che si diffonde.

Comportamenti diversi, anche in considerazione della delicatezza della situazione, integrano certamente la violazione di precise norme deontologiche e possono configurare, in qualche caso, anche ipotesi di reato perseguibili dalle competenti autorità. Si richiama dunque l’attenzione di tutti gli iscritti sulla necessità di attenersi pienamente e totalmente a rigidi criteri di serietà e di responsabilità professionale.

*presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria