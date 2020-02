«Sulle strade provinciali scarsa attenzione del governo» di Luigi Novello

Per la Calabria somme insufficienti. Serve maggiore attenzione da parte del Governo. Su 995 milioni di euro destinati ai lavori urgenti per la manutenzione delle strade provinciali italiane (quinquennio 2020-2024), il Governo ne stanzia 47 milioni per la Calabria. Un finanziamento, che non servirà a molto, attese le condizioni di precarietà ed al limite della praticabilità, per molte delle nostre strade provinciali. Tra l’altro, la Calabria, a differenza di altre regioni, che hanno ottenuto cifre maggiori, non ha reti viarie alternative ed è fortemente penalizzata per quel che concerne lo stesso comparto della viabilità. Ci saremmo aspettati maggiore attenzione da parte del Governo. È infatti fin troppo evidente la necessità di investimenti più cospicui, che dovrebbero trovare spazio in interventi ad hoc per la Calabria, che non può, purtroppo, essere equiparata, per criticità e per assenza di manutenzione ordinaria (la riforma Delrio ha messo in ginocchio le nostre Province), ad altre realtà del Paese.