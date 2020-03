«Il rebus di quell’affidamento diretto in Regione» di Franco Scrima*

È un rebus l’interesse che Klaus Davi dimostra di avere per la Calabria. Se, come dice, è il legame sentimentale che lo lega ad un carabiniere di Gioia Tauro, oppure la ricerca di un qualcosa d’altro che tiene per sé e che non è facile capire. La sua prima apparizione nella regione risale allo scorso anno, quando decise di candidarsi a sindaco di San Luca. Probabilmente aveva capito che la Calabria è per tradizione terra ospitale, pronta ad accogliere, soprattutto chi parla con accento del Nord. Ha scelto però il luogo sbagliato perché San Luca con la sua area stava vivendo momenti difficili con il sindaco di Riace Mimmo Lucano destituito dal suo ruolo pubblico, incriminato e, di fatto, mandato “in esilio” in un paese della costa.

Gli elettori hanno bocciato Davi, preferendo Bruno Bartolo, un ex infermiere, al quale hanno riversato il 90% delle preferenze (1.231 voti contro i 137 del massmediologo, pari al 9,79 % dei votanti).

Ora Sergio Klaus Mariotti, questo è il suo nome anagrafico, tenta di giocare una nuova carta, più attinente con la sua attività: si è offerto alla neo governatrice Jole Santelli per un incarico con il quale «valorizzare la Calabria». E la presidente avrebbe accettato l’offerta convinta che, «con la sua professionalità ed esperienza, Davi potrà essere di aiuto alla regione». Nessun motivo per dubitarlo. Ma quale è il prezzo dei servigi del Klaus nazionale? Quanto inciderà sul bilancio regionale la “collaborazione” del massmediologo che, tra le tante sue definizioni, adesso preferisce quella di “imprenditore della comunicazione”? Quanto si dovrà stornare dal bilancio regionale per metterlo nelle tasche di Klaus Davi perché tenti di «valorizzare l’immagine di una regione meravigliosa, coinvolgendo anche gli stakeholder internazionali»?

Lungi dal mettere in discussione la professionalità di Mariotti, meno che mai le sue capacità organizzative e dialettiche, c’è da chiedersi però perché non si sia proceduto con un bando pubblico per reperire un professionista capace di promuovere la Calabria e si sia, invece, proceduto con una trattativa privata. In quel caso avrebbero potuto partecipare anche professionisti calabresi, a molti dei quali avrebbe fatto comodo assicurarsi un lavoro. Comunque sia, sarebbe bene che venga chiarita la dichiarazione postuma sulla scelta di Klaus Davi: «La nostra terra e la nostra gente hanno bisogno di persone che hanno a cuore il rilancio dell’immagine della Calabria». Non è da credere che in Calabria non vi siano professionisti che amano la loro regione e che avrebbero lavorato per la riuscita del progetto. Un obiettivo che, a prescindere dalla scelta, è da condividere e da ritenere essenziale per lo sviluppo della regione.

Intanto sarebbe opportuno far conoscere ai calabresi cosa si spenderà per l’incarico dato a Klaus Davi «perché dia luce nuova alla Calabria». Un impegno, il suo, che traspare sin dalle prime dichiarazioni: «sogno una Calabria vincente sul piano del turismo e della reputazione. Adesso bisogna sostenere Tropea, ed è una assoluta priorità, per la sua candidatura a capitale della cultura».

Può darsi che Davi sia riuscito da consigliere comunale a trasformare anche San Luca. In tal caso sarebbe opportuno, per allontanare le polemiche, che si rendessero noti i traguardi raggiunti in quel centro così da rendere credibile l’impegno per dare “nuova luce” alla Calabria.

*giornalista