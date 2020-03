«Il giovane sarto calabrese che vestì Mina» di Franco Laratta*

Si chiama Eugenio Carbone, è uno stilista calabrese. Ma pochi sanno che porta la sua firma l’abito che Mina indossava nel celebre duetto con Totò in tv, agli inizi degli anni 60. Un incontro storico fra due celebrità. Lei giovanissima ma già grande, lui un pezzo di storia dello spettacolo del ‘900.

Due miti, Mina e Totò, un giovane sarto calabrese, la televisione che tutto amplifica e rende popolare. Sembra una leggenda.

Eugenio è stato addirittura nella casa romana della più grande voce italiana di tutti i tempi. Mina provava i vestiti, Carbone verificava, correggeva, definiva. Mina sempre allegra e sorridente, ancora agli inizi della carriera e tutti avevano capito che quella voce avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana di tutti i tempi.

Eugenio Carbone è originario di Mendicino, in provincia di Cosenza.

Dopo l’apprendistato, in una sartoria del suo paese, si trasferisce a Cosenza. Aveva 30 anni quando partì per Roma per dolorose vicende familiari. Eugenio Carbone fece così l’incontro che gli cambiò la vita, con Germana Marucelli, pioniera dell’Alta moda Italiana. Per la Marucelli, Carbone diventa quasi uno sperimentatore di nuovi orizzonti nella moda italiana.

Per 50 anni ha lavorato con alcuni prestigiosi atelier come le sorelle Fontana e Renato Balestra.

È nell’atelier romano che Carbone incontra Mina, giovanissima conduttrice di fortunatissime trasmissioni tv.

Quando la cantante non trovava il tempo per andare all’atelier dove lavorava Carbone, era lui stesso a recarsi a casa di Mina, in Largo di Torre Argentina. Qui lei provava gli abiti. Disponibile e cortese con il giovane sarto calabrese.

Carbone ha vestito Mina con un elegantissimo abito nero quando lei ospitò Totò a Studio Uno, la storica trasmissione della Rai condotta dalla brillante Mina, già una diva della Tv.

Suoi sono anche alcuni degli abiti indossati da Katyna Ranieri e dall’attrice Rosanna Schiaffino.

L’altro atelier della Marucelli, a Milano, era un vero e proprio salotto artistico-letterario, frequentato prevalentemente da poeti. Qui Eugenio Carbone conobbe Salvatore Quasimodo. E poi Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti. Con Germana Marucelli, Carbone restò fino al 1969, per poi approdare all’atelier delle sorelle Fontana come creatore di modelli per la nota maison. Qui lavorò per oltre 30 anni.

Oggi Eugenio Carbone, ultra ottantenne è fuori dalle scene, vive in maniera riservata, si fa vedere raramente, ma ha tanta energia e voglia di fare, realizza progetti, pensa al futuro, ha mille idee.

Qualche mese ha esposto i suoi lavori nella sua Cosenza, nel bellissimo Chiostro di San Domenico. La mostra, patrocinata dal Comune, portava il titolo: “L’arte nell’uomo: Eugenio Carbone una vita tra moda e pittura”.

L’esposizione, concepita dall’artista come un percorso animato dal ricordo, era suddivisa in due parti: Eugenio Carbone l’uomo ed Eugenio Carbone il pittore. Quattro dipinti olio su tela da una parte, e dall’altra l’esposizione di schizzi, disegni, bozzetti, acquerelli e dipinti olio su tela, per un totale di 45 opere.

Nel corso dell’evento, Carbone ebbe a dire: “Al termine della mia carriera, dopo aver fatto il sarto, il modellista, lo stilista e l’insegnante di moda, il mio desiderio più grande è proprio quello di trasferire il bagaglio di esperienze che ho accumulato alla giovani generazioni.”

Il prossimo 26 marzo, Carbone sarà al Teatro Rendano di Cosenza, ospite dello spettacolo “Mina nell’evoluzione del costume italiano”. L’occasione saranno gli 80 anni di Mina e i 60 anni di luminosa carriera. E in questa ineguagliabile carriera, una pagina porta la firma di quel giovane sarto calabrese!