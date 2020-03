«Uniti, insieme, per una volta» di Nicola Fiorita* Condividi su







È qui. Il virus è a Catanzaro. Eravamo tutti consapevoli che prima o poi sarebbe arrivato ma averne la certezza è un’altra cosa. Cambia tutto.

Da oggi il destino di ciascuno di noi è intrecciato con quello dell’altro: del panettiere, del vicino di casa, della maestra di scuola. Da oggi siamo chiamati ad essere una comunità, perché l’errore di ciascuno si ripercuote su tutti e il comportamento virtuoso di ciascuno aiuta tutti.

Uniti si vince, divisi si perde. È semplice quanto essenziale.

Ed allora comportiamoci da comunità. Le voci che stanno circolando sul primo caso di contagio sono in larga parte false o esagerate e non fanno bene a nessuno. D’altra parte sembra ormai accertato che ci sono stati degli errori e dei comportamenti non ottimali. Questo non deve più accadere, non ce lo posiamo permettere.

Comportiamoci da comunità. E una comunità deve avere una sola voce, che non può che essere quella del suo Sindaco.

Invito Sergio Abramo a prendere in mano la situazione e a divenire il punto di riferimento di noi tutti. Da subito deve farsi identificare come un punto di riferimento certo e autorevole. E da subito deve garantire a Catanzaro alcune cose essenziali.

Informazioni certe. Non abbiamo bisogno di sé, di forse, di probabilmente. Il Sindaco parli alla sua città ogni giorno e la informi adeguatamente

Il nostro ospedale deve essere provvisto di una dotazione adeguata di mascherine, tamponi e del personale necessario ad eventuali sostituzioni. Siamo già in ritardo

È assolutamente necessario che venga organizzato un triage esterno che permetta di filtrare i casi sospetti. Anche qui siamo in ritardo

Dobbiamo continuare a vivere, con tutte le accortezze, con prudenza, ma senza panico. Stiamo a casa il più possibile, evitiamo ciò che è evitabile, ma compriamo un libro nella libreria più vicina, una bottiglia di vino nell’enoteca, un cartoncino e i colori per i nostri figli nella cartolibreria di quartiere. I nostri negozi devono vivere, Catanzaro deve vivere.

Uniti, insieme, per una volta. E poi magari per sempre.

