«Tavolette d'autore: il Coronavirus di Barilaro» di Franco Laratta*







Giuseppe Barilaro, il giovane pittore calabrese, affronta nel suo stile, con tre “tavolette d’autore”, le conseguenze del coronavirus, in costante crescita. Ironia e dramma per capire di più l’Italia di questo tempo.

Alla prima Tavoletta d’Autore (vedi sopra), Barilaro dà il titolo: “Tentativo di evasione”. Il coronavirus si attacca all’ala di un areo per evadere ed andare alla contagiosa conquista di altri paesi.

La seconda tavoletta porta il nome di “Premier virus”. Qui i cosiddetti poteri forti giocano con l’epidemia al fine di condizionare l’economia e i mercati, prima di decidere se fermare o meno il contagio.

Nella terza, quella più ironica, “virus in quarantena nella stazione di Crotone “, il virus finisce in quarantena perché il treno per Milano non passa per via dei ritardi.

*già deputato