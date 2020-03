L’orgoglio di appartenere alla categoria dei medici di Francesco Esposito*

Per onorare e difendere il lavoro dei medici, e di tutti gli operatori della sanità, per tutelarli adeguatamente abbiamo bisogno di una unica voce. Solo così possiamo ringraziarli per il loro impegno e il loro sacrificio. Lo diciamo oggi pensando alla tragica morte di Roberto Stella, medico di medicina generale, storico sindacalista, e presidente della OMCeO di Varese. Vogliamo l’occasione per porre le nostre condoglianze alla famiglia e alla comunità medica di quella provincia. In queste settimane medici, infermieri, operatori sanitari nell’interesse dei pazienti stanno sacrificando energie, affetti famigliari e anche con la loro vita, purtroppo per il nostro Paese, per salvare vite. Spesso mandati in prima fila disarmati, come abbiamo più volte denunciato, senza dispositivi di sicurezza adeguati e con una scarsa informazione e coordinazione dell’emergenza in alcune realtà regionali. Ma i medici non arretrano perché adesso è il momento di difendere i nostri valori, nell’interesse degli italiani, dei cittadini. Oggi siamo chiamati tutti a fare il nostro dovere, evidenziando come la sanità pubblica sia un bene comune, troppo spesso dimenticato. Siamo orgogliosi di appartenere ad una categoria che sa quale è il suo ruolo, costituzionale, oltre ogni limite Grazie a tutti i medici e agli infermieri per il loro enorme lavoro.

*Segretario Generale Fismu