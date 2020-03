«La lunga quarantena della sanità pubblica» di Alessandro Gaudio*

L’attenzione e la preoccupazione sono massime, ma creare panico ed allarmismo non aiuta, così come è ingiusto, che si tenti di buttare fango su una comunità intera, che, come tutte, sta attraversando momenti di apprensione e di paura. Non è umanamente giusto e né solidale ciò a cui stiamo assistendo. In più, ritengo doveroso, dopo essermi confrontato con gli organi competenti, offrire alcune precisazioni: i maggiori controlli, da parte delle Forze dell’Ordine, che stiamo tutti vedendo, sono stati richiesti dal Comune, in quanto si sarebbero ricevute segnalazioni di troppa gente ancora in giro, senza averne giustificazione. Non c’è nessun blocco del paese. Non c’è nessuna quarantena. Neanche l’Italia è in quarantena (c’è una differenza abissale tra la parola quarantena e l’area protetta, conclamata dall’ultimo decreto del Governo).Non facciamoci prendere dalla paura e dal panico, dunque. Ma dobbiamo essere più responsabili e non uscire di casa. Questa sarà una settimana cruciale e possiamo frenare il contagio da coronavirus soltanto se applichiamo, alla lettera, le restrizioni di Governo e Regione. Dobbiamo fare il sacrificio oggi, per riabbracciarci, tutti, domani!