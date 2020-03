«Viaggiare e sperare in tempo di quarantena» di Franco Laratta* Condividi su







L’invito appare sui social. Ed è subito boom di adesioni: “Gira un video amatoriale della durata di 1 minuto sul tuo balcone, in giardino o alla finestra.

Dicci il tuo nome, il luogo in cui ti trovi e cosa c’è di bello nei paraggi.

Racconta quale vorresti che fosse il tuo prossimo viaggio in Italia e perché, cosa ti piacerebbe visitare una volta tornato alla normalità”.

L’idea è di una giovane e già affermata società calabrese. Si chiama “ViaggiArt” una piattaforma web, un’applicazione per iOS e Android. Funziona come una bussola: guida i turisti alla scoperta dei luoghi della cultura meno conosciuti offrendo loro una serie di servizi utili. ViaggiArt è stata premiata, quattro anni fa a Venezia, dal Presidente della Repubblica, Mattarella, come migliore impresa giovane d’Italia.

Dai giovani protagonisti calabresi di ViaggiArt nasce ora “Casa ViaggiArt”. Scrive Giusappe Naccarato: «In un momento così delicato chiediamo al nostro pubblico, agli amici e a chi ci segue, di stringerci assieme attorno all’Italia e raccontarne la bellezza, ciascuno dal… proprio balcone!

L’Italia è bella sempre, da nord a sud, ed è bello sentirsi vicini e raccontarla soprattutto in un momento come questo, nel quale si ha voglia di essere davvero una “comunità”.»

Ecco la campagna social “Casa ViaggiArt”, che chiama a raccolta il popolo ViaggiArt e chiede a ciascuno di raccontare, in un breve video amatoriale, cosa vede dal proprio balcone e qual è il posto d’Italia che desidera visitare appena questa triste parentesi si sarà conclusa.

Anche questo è un modo di viaggiare e sperare in tempo di quarantena.

*già parlamentare