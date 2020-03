«La distanza che ci fa bene» di Nunzio Raimondi*

Lo scrissi già in passato ma oggi sento il dovere di ripeterlo perché l’ora è grave e tutti ci sentiamo responsabili della vita degli altri, in una dimensione che, a mio avviso giustamente, è stata definita comunitaria come non mai, nel senso che impegna la condotta non soltanto per l’incolumità propria ma anche in favore di quella dei consociati.

È un sentimento che evidentemente si era andato perdendo,nonostante i tanti “service’s” – che la solidarietà l’hanno pubblicizzata al massimo – e, dirò, anche e, sorprendentemente, nonostante la carità cristiana – la quale pure e da tempo il precetto “non sappia la destra ciò che fa la tua sinistra” l’ha quasi completamente dimenticato.

Insomma, nonostante l’altruismo “di facciata”, c’è voluto il “pericolo” di esser contagiati e di contagiare per comprendere che l’altro bisogna rispettarlo, chiunque esso sia, bisogna proteggerlo da ciò che può ucciderlo.

Si tratta di una grande lezione perché essa conduce anche alla comprensione vera di quel “non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, una “storiella” (recte: proverbio italiano di origini confuciane) alla quale non crede quasi più nessuno e che nessuno più, infatti, ossequia con la vita e con le azioni.

Ora, invece, il pericolo del contagio ha scatenato la paura e tutti siamo più attenti all’altro, forse anche guardinghi, ma per certo lo vediamo per quel che è,una persona umana la cui vita potrebbe essere involontariamente messa in pericolo dal contatto con noi e viceversa.

Guardate, in questa distanza,nella quale molti hanno visto l’inibizione a gesti di più stretta cordialità,affabilità o semplice gentilezza,c’è un profondo monito per ciascuno: chi hai davanti è una persona, da amare ma, prim’ancora da rispettare. Nel senso che ciò che fai non vale solo per te ma, se ti rivolgi a lei, può contagiarla nel bene o nel male.E poiché questa trasmissione può perpetuarsi, contagiandola nel male questo si moltiplica,costringendo tutti a proteggersi.

È quel che è accaduto nella nostra società: impegnati a trasmettere pregiudizi e sofferenze,diffondendo l’indifferenza, l’invidia e la vanità,la società intera ne è rimasta infettata irrimediabilmente. E chi “si è esaltato” – è il Vangelo di oggi – nel compiere le opere buone, ha contagiato la società col male dell’ipocrisia, dal quale in molti, in troppi, sono rimasti affetti.

Mentre il contagio del bene, del vero bene – quello che non fa rumore-, è rimasto negletto, perché ha rispettato fino in fondo l’altro; e con esso è rimasta tradita anche l’etica della reciprocità.

Ripensare quindi la distanza che ci è imposta in questi giorni può anche essere un esercizio spirituale: perché c’induce a comprendere quanto possa essere decisivo il contatto con l’altro per migliorarsi e migliorare la società. E quanto più questo contatto rimarrà esente da personalismi e volgerà al bene dell’altro, tanto più il contagio sarà prodigiosamente espansivo e renderà il mondo più giusto. Perché ciò avvenga occorre vedere l’altro tutto intero e per com’è, senza farsi ingannare dal giudizio che si ha di lui,dal bene e dal male che, nel mistero, percorrono la persona umana, muovendosi con discrezione e riservatezza nel rapporto interpersonale.

Vedrete,un po’ di distanza ci farà bene perché ci introdurrà “ai grandiosi arcani della natura e del cuore umano”, così come ci farà bene un po’ di silenzio, perché “le grandi cose si dicono in silenzio” (Grazia Deledda).

*avvocato