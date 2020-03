«Covid-19 e inquinamento, l’intuizione di un ingegnere cosentino» di Franco Laratta*

Là dove funzionano impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani si registrano importanti casi di infezione da Covid-19.

Prende forma dall’idea dell’ingegnere cosentino Eugenio Rogano che in questi giorni di riposo forzato ha messo insieme la sua esperienza universitaria sullo studio delle cinetiche di formazione delle diossine negli impianti di termodistruzione dei rifiuti, con una serie di pubblicazioni internazionali.

Le notizie provenienti dall’Olanda che mettono in relazione la predisposizione al Covid-19 con la tipizzazione linfocitaria e, in particolare, alla quantità dei Linfociti T CD8 indicando una soglia di preoccupazione qualora la quantità dei linfociti T suppressor (CD8) risulti superiore alla quantità dei linfociti T Helper (CD4).

I risultati di un recentissimo lavoro di ricerca ( “Post C.M., Boule L.A., Burke, C.G., O’Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P. (2019) . The Ancestral Environment Shapes Antiviral CD8+ T cell Responses across Generations. iScience; doi: 10.1016/j.isci.2019.09.014”) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+ in seguito ad un’infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell’influenza, ha palesato una compromissione nella funzionalità dei CTL nei soggetti precedentemente esposti alle diossine, caratterizzati da una risposta immunitaria molto debole, rendendo i topi in questione più soggetti a patologie respiratorie anche per le generazioni successive.