«L’assurda chiusura dell’Unione europea» di Ornella Cuzzupi*

A seguito della grave crisi attualmente in atto nella nostra Nazione, determinata dalla emergenza sanitaria Covid-19, tante famiglie italiane non riescono a provvedere all’acquisto di beni primari. L’Italia è in affanno e conta svariate migliaia di indigenti, dal Nord al Sud della penisola, con l’aggravio dell’aggiunta di molti lavoratori autonomi disperati, in quanto chiudendo le attività e non producendo alcun reddito, non riescono ad ottemperare al pagamento delle tasse ed utenze varie, né tanto meno fare la spesa per sé ed il proprio nucleo familiare. A fronte di una situazione allarmante, si registra il ” nulla di fatto” di un’Unione europea vergognosa, che anziché manifestare solidarietà ad un proprio Stato partner, palesa una chiusura assurda, che la dice tutta sui rapporti interni alla Unione europea, da rivedere e rinegoziare al più presto. Nel frattempo, gli italiani si comportano in modo diverso e dimostrano di possedere senso civico ed umanità, al punto che crescono a dismisura le iniziative di singoli cittadini che si adoperano quotidianamente per aiutare parenti, vicini e conoscenti, in difficoltà. Gli ultimi provvedimenti governativi con gli stanziamenti di risorse destinati a famiglie, Regioni e Comuni, rappresentano un atto dovuto ma non sufficiente a risolvere l’enorme richiesta sociale che si leva da ogni dove. A questo punto, occorre una rigorosa presa di posizione, univoca e corale, da parte di tutte le massime cariche dello Stato ed Istituzioni, condivisa dalle forze politiche della maggioranza e dell’opposizione, dalle forze sociali ed associazioni, per far sì che la Bce intervenga prontamente in soccorso, peraltro dovuto, alle difficoltà dell’Italia. L’Ugl Calabria è stata sommersa da richieste di aiuto di aziende, ditte, lavoratori e cittadini, che richiedono un nostro intervento finalizzato all’erogazione di accesso agli ammortizzatori sociali e ad ogni altro genere di tutela necessaria a fronteggiare una crisi economica, sociale e finanziaria di enorme portata. Tutta l’Ugl Calabria farà del proprio meglio a favore di tutti coloro che attualmente versano in condizioni disagiate, adoperandosi sindacalmente in ogni Sede territoriale e Tavoli del Lavoro per ripristinare idonee condizioni di vita, salute e lavoro di ciascuno.

* Segretario Ugl Calabria