Avanzi!

Ecco gli avanzi della nostra miseria.

Avanzi di un sabato notte.

Di una serata con gli amici.

Del piacere di stare insieme.

C’è un bel mare, tanti locali.

E poi la domenica mattina ci sono i…

Resti!

Resti della stupidità umana.

Della sporcizia che ci portiamo dentro.

Della nostra coscienza che puzza.

Di una notte sprecata, buttata al vento.

A Crotone c’è un bellissimo lungomare.

Ideale per le passeggiate all’alba.

Cosa che dà emozioni forti: lo consiglio a tutti.

Io ci vado spesso: l’alba è uno spettacolo di profonda bellezza.

Anche la notte è bellissima su quel mare.

C’è sempre una luna grande.

Che illumina e accende il mare.

Stamane il lungomare si presentava così.

Lurido e inzozzato dallo squallore della sera prima.

Centinaia di bottigliette vuote

Bicchieri, lattine, pacchetti di sigarette.

Non ci sono più le mascherine per terra:

a che servono ormai?

Più avanti, verso il mare al buio, scatole di pizze, fazzoletti e tovaglioli di carta. Profilattici.

Che bello: c’è il peggio di noi!

Ormai accade ovunque, e non ci facciamo più caso.

Al mare come in montagna.

Perché l’uomo è sporco dentro.

E si diletta a sporcare fuori.

È la nostra miseria che ci rende squallidi.

Non meritiamo la bellezza che ci circonda.

Non meritiamo nulla.

*Giornalista, già parlamentare