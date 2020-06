«Ancora un’altra discarica nel Crotonese?»

Era il 2007 quando un privato che lavorava all’interno dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Rifiuti in Calabria, mise a disposizione un suo terreno per realizzare una discarica a Terrate-Terratella, a due passi da importanti e rinomate aziende agricole, in un territorio ad alta vocazione agricola di qualità. Quell’episodio diede vita ad una imponente mobilitazione della società civile, dal Comitato “Mi rifiuto” di Cutro, al movimento “No discarica” di Crotone, senza dimenticare il no deciso alla realizzazione della discarica da parte del consiglio comunale di Roccabernanrda e di Cutro. Quella mobilitazione fu una pagina di democrazia e partecipazione importante; e fu grazie a quei cittadini e a quelle assemblee elettive comunali che il tentativo di un privato di far profitto, realizzando un ulteriore “buco” in cui abbancare rifiuti, fu sventato.

Allora tutto questo era possibile perché il ciclo dei rifiuti era gestito da quel porto delle nebbie che era l’Ufficio del Commissario per l’emergenza Rifiuti in Calabria. Ma oggi, sarebbe possibile realizzare una discarica di servizio pubblica senza che le amministrazioni locali non sappiano nulla? No, non sarebbe possibile, perché la funzione di individuare una discarica o impianti di trattamento spetta ai sindaci riuniti nell’assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale (Ato) di Crotone.

Indubbiamente gli Ato della Calabria hanno accumulato ritardi importanti nell’individuare i siti, ma sappiamo anche che, ad esempio, l’Ato di Crotone da mesi sta lavorando all’identificazione del sito dove realizzare la discarica di servizio. E certamente noi non siamo a conoscenza di nessuna decisione formale assunta, anche perché tutte le decisioni dell’Ato dovrebbero essere assunte nella piena e corretta informazione delle comunità locali e visto che il ciclo dei rifiuti in Calabria ed a Crotone è in emergenza da decenni, non riteniamo possibile che si assumano decisioni motivate dallo stato di emergenza, dal momento che di emergenziale non c’è nulla.

Abbiamo deciso di tornare sull’argomento dell’individuazione della discarica di servizio perché in questi ultimi giorni stanno trapelando notizie riguardanti l’individuazione da parte dell’Ato di Crotone di un luogo, al confine tra i comuni di Roccabernarda e Cutro, tra i calanchi e le colline della valle del Tacina, dove ubicare la discarica di servizio. Non lontano dal luogo dove era stato individuato il sito della discarica privata di Terrate-Terratella più di dieci anni fa.

Non riteniamo possibile che questa decisione stia prendendo forma senza che siano state informate le comunità interessate e senza una discussione pubblica su quale sia il luogo migliore dove allocare un’ulteriore discarica e senza avere avviato un radicale cambiamento di impostazione della gestione dei rifiuti: raccolta differenziata spinta, riuso, riciclo e risparmio, unica via da perseguire per evitare di realizzare decine di ecomostri eterni quali sono le discariche.

Tuttavia, per fugare ogni dubbio, chiediamo alle autorità competenti di dire pubblicamente se queste voci che si rincorrono siano vere o destituite di fondamento e, qualora fossero vere, come si intendono coinvolgere le comunità locali che in quei territori vivono e come si intendono tutelare quei territori che tanta ricchezza producono.

Comitato Crotone Pulita

Arci Crotone

Associazione “Gli Spalatori di Nuvole”

Circolo Arci “Pagania”

Italia Nostra Crotone

Associazione Laicitalia

Adultiraider Cirò Marina

Associazione “Il Barrio”

Aido Crotone

Cittadinanzattiva -Tribunale dei Diritti del Malato Crotone

Crotone Vuole volare

MGA Sindacato Nazionale Forense

Cooperativa “I tre melograni”

Movimento per la Difesa dei Diritti dei Cittadini Crotone

Associazione Cotroneinforma

Associazione “Terra e libertà”

Associazione “Nonostante tutto resistiamo”

“Jobel”- Consorzio di Cooperative Sociali

FiasRaider Cirò Marina

Associazione Dora

GAK – Gruppo Archeologico Krotoniate

Associazione P.A.C. Calabria

Volontari di strada Crotone

WWF Crotone

Associazione CODICI Calabria

Anteas Crotone

Forum Provinciale Terzo Settore Crotone

Masci Crotone