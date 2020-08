«Un appello alla prudenza» di Ernesto Magorno* Stampa articolo

Le notizie delle ultime ore ci dicono che il pericolo dei contagi è vicino a noi.

Ai giovani dico: ci si può divertire senza rischiare. La movida non può essere pagata con il prezzo della salute di se stessi e dei propri cari.

Ragazzi non voglio fare terrorismo ma parlarvi come vi parlerebbe un padre, siate prudenti e consapevoli.

Alle famiglie chiedo la massima attenzione. Non vogliamo e non possiamo rivivere l’incubo dei mesi scorsi.

*sindaco di Diamante