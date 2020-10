«Le istituzioni non litighino sul Covid» di Rubens Curia* Stampa articolo

Care amiche e cari amici,

Torno a scrivere di Covid 19, soprattutto per 2 motivi:

a) Il conflitto istituzionale tra il commissario Cotticelli e la governatrice Santelli in merito alle competenze e alle responsabilità sulla Programmazione del Piano della Rete ospedaliera Covid 19 per le Terapie Intensive, le Terapie Subintensive e i Pronto Soccorsi che dovrebbero vedere sinergia e rapidità di decisioni tra i due per non lasciare gli operatori sanitari indifesi e a mani nude;

b) Le movide, le cerimonie e le feste nella nostra Regione che, nella maggior parte dei casi, sono tornate alle abitudini del tempo pre Covid con in più mascherina al polso o mascherina sotto il naso.

Darò alcuni dati ufficiali così ognuno trarrà le sue conclusioni sempre con l’intento di stimolare una positiva paura e allontanare angoscia e ansia che ritengo negative.

Dall’1 settembre all’1 ottobre abbiamo avuto in Italia 41.361 casi di Covid 19 di cui 1.473 tra gli operatori sanitari; età mediana dei casi: 42 anni con un continuo incremento nelle ultime 9 settimane; il 20 settembre avevamo 2.365 ricoverati in Area Medica contro i 2.846 del 27 settembre e 222 ricoverati in Terapia Intensiva contro i 254 ricoverati del 27 settembre.

I deceduti per Sars Cov 2 nel periodo 1 settembre 1 ottobre sono stati 362.

In Calabria dall’1 al 27 settembre abbiamo avuto 104 casi con una incidenza pari a 5.4 casi per 100.000 abitanti e un RT: 1.06.

Questi dati, aldilà delle Leggi e ordinanze, dovrebbero indurre la popolazione a una maggiore consapevolezza nel rispettare il distanziamento fisico e l’uso della mascherina.

Mi auguro che presto in Calabria arrivino i Test antigenici rapidi da utilizzare nelle scuole che ci aiuteranno nella diagnosi differenziale tra Sindrome Influenzale e Sars Cov2 e accelerare la diagnosi di casi sospetti di Covid 19. Infine mi auguro che le nostre Istituzioni Regionali litighino di meno e operino maggiormente.

*Comunità competente