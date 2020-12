«Siamo le mura e i pilastri del Sant’Anna» di Alessandro Testa* Stampa articolo

Aspettiamo il nuovo anno, pochi giorni e una data che speriamo ci porti risposte. Il deserto che stiamo attraversando è troppo vasto perché possiamo vederne il limite: pericoli, sete di certezze, tempeste di sconforto e l’accecante sole dei tanti interessi in gioco.

Sono tanti, gli interessi, e non tutti volti al nostro bene.

Noi sappiamo quali sono i nostri: il lavoro, la dignità, la competenza. Sappiamo di doverceli sudare come abbiamo sempre fatto.

Continueremo, per noi e solo per noi.

I lavoratori del S. Anna sono cittadini onesti e rispettosi delle leggi, che si augurano un corso certo e severo della giustizia per chi non lo è o non lo è stato. Sono lavoratori appassionati e affezionati all’ambiente che hanno saputo creare comportandosi sempre secondo etica e coscienza.

Sono persone che guardano gli altri negli occhi e continueranno a farlo ovunque le vicende del mondo li porteranno.

Non siamo le mura, non siamo le porte né i letti, e neanche le scale.

Noi siamo i pilastri.

E i pilastri non hanno bisogno di altri per stare in piedi

*medico Sant’Anna Hospital