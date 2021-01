«Franz Caruso è il miglior sindaco per Cosenza» di Nunzio Raimondi* Stampa articolo

Condividi su









Conosco Franz Caruso da molti anni per la comune frequentazione delle aule di giustizia e per una sincera e spontanea amicizia che è nata quasi subito fra noi, penso in ragione di una sintonia intellettuale ed umana, di cui lui, uomo aperto e cordiale, è il principale artefice.

Recentemente, ho appreso dalla Stampa della sua candidatura a Sindaco di Cosenza e ne sono rimasto molto favorevolmente interessato.

Non certo per il suo impegno politico, che dura oramai da molti anni e che compendia la tradizione socialista in modo impeccabile, ma sopratutto per un ritorno alla qualità nell’impegno amministrativo, di cui si avverte molto il bisogno.

Ci sono uomini a Cosenza di grande qualità – peraltro sparsi in più schieramenti politici – capaci di guidare questa importante città della Calabria verso ulteriori traguardi sul piano culturale, economico e sociale.

Ecco, vorrei però soffermarmi brevemente su quest’ultimo aspetto, quello del progresso sociale, per dire che le istituzioni locali, hanno il precipuo compito, fra gli altri pure così gravosi, di sostenere ed accompagnare i meno fortunati, quelli che faticano a stare al passo, i poveri ed i dimenticati dalla società del benessere.

Cosenza, infatti, come molte città del Sud, presenta ancora ampie sacche di povertà, molta emarginazione e disagio sociale.

Il “belletto”, vedete, è importante, ma non per nascondere o trasformare la realtà ma per esaltarne la bellezza.

Certo in molti si compiacciono di opere di ristrutturazione urbanistica, quantunque non sempre consapevoli dei pesi che gravano sulla comunità in ragione di alcune scelte di fondo, ma a questi vorrei ricordare che la vera armonia non si trova nella bellezza estetica ma, se così si può dire, nella bellezza sociale, ossia nelle politiche che uniscono la comunità, che riducono le diseguaglianze, che incrementano le occasioni di crescita e di sviluppo per tutti.

In questo Franz è davvero un maestro.

Per il suo equilibrio, unito ad un corredo valoriale di prim’ordine, fondato sulla capacità di comprendere fino in fondo le ragioni dell’uomo, come si addice ad un grande Avvocato quale lui è da tutti riconosciuto.

Scriveva, Piero Calamandrei, nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato: «Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore».

Per questo mi permetto di ripetere spesso ai giovani che il cimento nelle aule di giustizia, educa davvero a diventare dei veri promotori della giustizia sociale; perché nulla colà è banalmente incentrato solo sul rito, o su una semplice lotta in un contraddittorio regolato, ma dentro il processo c’è l’uomo, con le ricchezze che sa esprimere e le povertà che non riesce a nascondere.

Non a caso tanti Avvocati nella nostra storia sono stati protagonisti di tante battaglie civili e figure di spicco nel governo del Paese.

Saluto, quindi, in Franz Caruso un uomo onesto e corretto, libero dal bisogno, che potrebbe servire la sua città con grande generosità e competenza.

Tutti sanno che non sono un suo compagno di partito e nemmeno una persona impegnata in politica, ma sono pur sempre uno che ama – e profondamente – la sua Calabria e che auspica ovunque un ritorno alla qualità.

La grande crisi economica dapprima e, dipoi, la pandemia (come tutte le emergenze) se, per così dire, un merito hanno avuto, è stato quello di mostrare a tutti (e con quale immediatezza!) come chi governa non può essere un incapace, in tal modo fornendo una formidabile quanto inaspettata spinta in avanti alla qualità ed alla competenza, com’è noto neglette dal populismo più becero ed oramai quasi rassegnata alla marginalità.

È quindi il momento di tornare a ciò che fa davvero bene al popolo, al servizio competente e qualificato nelle istituzioni, superando l’insufficienza protestataria che ha distrutto il Paese.

*avvocato