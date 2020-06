Villaggi turistici in Calabria: vacanze sicure a due passi da Tropea

VIBO VALENTIA L’estate 2020 in Calabria si prepara ad accogliere turisti e villeggianti con le spiagge caraibiche e il mare cristallino di Marina di Zambrone, lungo la splendida Costa degli Dei, a due passi da Tropea e Pizzo Calabro. È qui che sorgono i due villaggi sul mare del prestigioso brand “Buone Vacanze”, vere e proprie perle incastonate in uno degli angoli più affascinanti della Calabria tirrenica. Kalfiorita Resort e Borgo del Principe, tra i villaggi Calabria all inclusive, rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta turistica del momento: entrambe le strutture sono immerse nel verde di giardini lussureggianti, tra piante mediterranee e tropicali che guardano al tramonto sulle Isole Eolie; entrambe offrono la piscina e servizi esclusivi di accoglienza, animazione, ristorazione e ogni genere di comfort, secondo la filosofia del marchio “Buone Vacanze”, ispirata a un turismo di qualità che si prende cura degli ospiti. Borgo del Principe e Kalafiorita sono i villaggi in Calabria ideali per chi in questo momento cerca sicurezza, igiene e serenità post-emergenza Covid per sé e la propria famiglia. «Tutti i servizi sono stati adeguati e organizzati secondo quanto previsto dai decreti legge e dalle linee guida per la prevenzione del Covid, così da garantire agli ospiti totale sicurezza e altissimi standard di igienizzazione degli ambienti» rassicura Franco Falcone, presidente del gruppo BV, aggiungendo – «l’attenzione al benessere degli ospiti guida da sempre il nostro operato e rappresenta una garanzia per chi decide di affidare le proprie vacanze alla nostra grande esperienza». Rispetto alle già accurate attività di pulizia, i due villaggi a Tropea hanno implementato la sanificazione di camere, cucine, sale ristorazione, ambienti comuni, impianti di condizionamento e attrezzature con appositi prodotti e presidi igienico-sanitari. Il personale è rigoroso nell’uso di mascherine e i servizi e le attività proposte, inclusi quelli in spiaggia, sono predisposti per garantire il distanziamento sociale. Kalafiorita Resort vi accoglie col suo Belvedere con vista mozzafiato, con 19 camere Deluxe fornite di patio o balcone, e un Giardino fiorito aperto verso il mare, con 71 camere e una Jacuzzi esclusiva all’esterno. Borgo del Principe è il resort Calabria immerso in un vero e proprio Parco Botanico, con 63 camere su due livelli, con giardinetto o balcone, a creare un borgo affacciato sul verdee la spiaggia. Le offerte last minute Calabria di “Buone Vacanze” sono da cogliere al volo, approfittando della serietà e della grande cura che questo brand, affidabile e consolidato da anni, offre ai propri ospiti nel rispetto della sicurezza che impone questa particolare stagione balneare, senza rinunciare all’eccellenza del servizio e alla qualità dell’offerta turistica in un angolo di paradiso.