RINASCITA | Revocati i domiciliari all’imprenditore Cuomo Il gip di Catanzaro ha accolto l’istanza del legale dell’uomo accusato di traffico di influenze illecite assieme a Giamborino. Dovrà ora presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria

CATANZARO Passa dai domiciliari all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria Pino Cuomo, 39 anni di Lamezia Terme, arrestato lo scorso 19 dicembre nell’ambito dell’inchiesta Rinascita, condotta dai carabinieri coordinati dalla Dda di Catanzaro. Il gip distrettuale Barbara Saccà ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Mario Murone, difensore di Cuomo e ha sostituito la misura cautelare rilevato che l’indagato, «in sede di interrogatorio, ha reso dichiarazioni non idonee a scalfire la gravità indiziaria; considerato che sotto lo stretto profilo delle esigenze cautelari le stesse possono essere contenute con la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla pg quotidiano».

Pino Cuomo – in qualità di amministratore unico (e titolare del 90% delle quote) della società “Gemes srl”, nonché amministratore unico della società “P&P Group srl” – è accusato – insieme all’ex consigliere comunale Pietro Giamborino – di traffico di influenze illecite perché avrebbe chiesto a Giamborino di attivarsi al fine di influenzare illecitamente il corso della procedura amministrativa volta alla realizzazione, nel Comune di Paola, di un centro di accoglienza straordinario per migranti richiedenti asilo. In cambio avrebbe promesso e poi consegnato all’ex consigliere che accettava da prima la proposta e successivamente le somme di denaro, non meglio quantificate, come prezzo della sua mediazione illecita sia verso Luigi Incarnato, commissario straordinario della società Sorical spa, sia verso Roberto Perrotta sindaco di Paola (non indagato in questo procedimento). Su Giamborino pesa l’aggravante mafiosa poiché avrebbe commesso il delitto al fine di agevolare la cosca di Piscopio, frazione di Vibo Valentia.

Secondo l’accusa, un mese prima di questi fatti, si sarebbe consumato il reato di corruzione elettorale. Luigi Incarnato – candidato del Partito democratico alle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018, al collegio Uninominale della Camera dei deputati per l’area di Castrovillari – avrebbe offerto a Giamborino e Cuomo (che, secondo l’accusa, accettavano l’accordo) la propria disponibilità a favorire gli interessi economico/imprenditoriali di questi ultimi, in quanto interessati alla realizzazione, nel Comune di Paola, di un centro di accoglienza straordinario per migranti richiedenti asilo, presentandoli al sindaco di Paola, Roberto Perrotta, e propiziando un incontro (tenutosi presso il municipio di Paola, il 28 febbraio 2018, con la partecipazione di Luigi Incarnato, Roberto Perrotta, Pietro Giamborino e Pino Cuomo) per la illustrazione a Perrotta dell’iniziativa imprenditoriale di Cuomo. Lo scopo di Incarnato – al quale di recente il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari – sarebbe stato quello di ottenere voti elettorali a proprio vantaggio. La difesa di Cuomo si è battuta sull’insussistenza dell’accusa alla luce anche del fatto che la richiesta di creare un centro di accoglienza migranti non ha avuto seguito perché nel Comune di Paola era stata raggiunta la quota di proporzione tra abitanti e immigrati. Inoltre il prestito che Giamborino avrebbe chiesto a Cuomo nascerebbe per far fronte a al pagamento di un assegno per coprire la rata di un’Audi. (aletru)