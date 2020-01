Fienile in fiamme a Scandale, distrutte oltre 1.500 rotoballe SCANDALE Intorno alle 15,30 di giovedì pomeriggio i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono intervenuti per lo spegnimento di un fienile in località Corazzo di Scandale. Le…

SCANDALE Intorno alle 15,30 di giovedì pomeriggio i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono intervenuti per lo spegnimento di un fienile in località Corazzo di Scandale.

Le fiamme hanno già distrutto oltre 1500 rotoballe di fieno e il forte calore ha reso inagibile l’intera struttura. Due mezzi e due squadre anche dopo il cambio turno hanno lavorato per tutto il pomeriggio per spegnere le fiamme ed abbassare la temperatura che sta rendendo difficili le operazioni di spegnimento e rende sempre più instabile l’intero capannone. Sulle cause del rogo indagano anche i Carabinieri di Scandale.