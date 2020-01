Gizzeria, allaccio abusivo alla rete elettrica: coppia in arresto Fermati due cittadini ucraini che, in località Mortilla, aveva effettuato un allaccio elettrico abusivo

GIZZERIA Gli uomini della Stazione Carabinieri di Gizzeria Lido (CZ) nelle scorse ore hanno tratto in arresto una coppia di cittadini ucraini. Si tratta di K.O. (classe ‘64) e B.M. (classe ‘86). I due, infatti, sono stati sorpresi in un appartamento sito in località Mortilla e qui, la coppia, aveva effettuato un allaccio elettrico abusivo, collegato direttamente alla linea “Enel”, bypassando, dunque, il contatore dell’elettricità. Per i due, una volta tratti in arresto, è stato celebrato il rito per direttissima con convalida dell’arresto e la successiva scarcerazione.