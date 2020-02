Sequestrati 130 capi abusivi al mercato di Reggio Attività di controllo delle forze dell’ordine su tutto il territorio che ha portato anche ad altre denunce e sanzioni per abusivismo edilizio

Condividi su









REGGIO CALABRIA Anche nella giornata di oggi, nell’ambito del progetto focus ‘ndrangheta presso il mercato Botteghelle, il personale del servizio operativo ha messo a segno un’ulteriore attività di controllo che ha portato al sequestro di circa 130 capi di abbigliamento venduti abusivamente. Sono stati altresì comminate sanzioni amministrative per oltre settemila euro per varie violazioni alla normativa commerciale. Nei giorni scorsi il medesimo servizio operativo aveva posto in essere un’operazione di polizia edilizia con conseguente sequestro di un manufatto abusivo e denuncia di un soggetto alla locale procura della Repubblica. Intanto dalla giornata di domani il Corpo potrà usufruire di 5 nuovi autoveicoli, Alfa Giulietta, attrezzati per i servizi di polizia stradale e pronto intervento, che consentiranno di svecchiare il parco mezzi in dotazione e contribuiranno a velocizzare gli interventi. Con la fornitura delle nuove macchine si completa integralmente il rinnovo del parco auto. In cantiere l’acquisto di due motocicli necessari ai servizi d’istituto.