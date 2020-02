Furto in esercizi commerciali a Catanzaro, denunciate quattro persone L’intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare i soggetti dopo la denuncia di un esercente nella zona di Gagliano. La merce rinvenuta, per un valore pari a circa 1.500 euro, è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita

Condividi su









CATANZARO Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di furto aggravato, quattro cittadini rumeni domiciliati a Reggio Calabria. Tutto è partito da una segnalazione arrivata al 112 da parte di un esercente nella zona di Gagliano che, dopo essersi accorto di un furto di profumi vari appena avvenuto da parte di alcuni soggetti che si erano poi allontanati a bordo di un’autovettura, ha avvertito i carabinieri. Le ricerche attivate immediatamente in tutto il centro urbano, hanno permesso di ritrovare l’auto all’interno di un parcheggio della zona sud di Catanzaro, con a bordo tre persone, la refurtiva che si ricercava ed altri generi alimentari e prodotti da bagno di cui gli occupanti non sapevano riferire la provenienza. Condotti in caserma sono stati immediatamente avviati gli accertamenti che hanno permesso di ricondurre la merce rinvenuta anche ad altri due esercizi commerciali del centro storico nonché ad identificare un altro soggetto membro della banda. Per i quattro (R. C. C. 20enne, E. I. 21enne, M. I.D. 19enne e M. C. 36enne) è scattato il deferimento in stato di libertà. La merce rinvenuta, per un valore pari a circa 1.500 euro, è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita.