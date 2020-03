Furgone in fiamme a Catanzaro, conducente illeso – VIDEO L’incendio si è sviluppato sul mezzo in transito nel quartiere marinaro del capoluogo

Condividi su









CATANZARO Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta nel pomeriggio, in viale Europa, in prossimità del quadrivio Nalini nel quartiere marinaro per un incendio. Le fiamme hanno interessato, in particolare, un furgone in transito con cella frigorifera adibito al trasporto di carni. Illeso il conducente che, accortosi delle fiamme uscire dal vano motore, è riuscito ad abbandonare il mezzo senza riportare danno alcuno. Disagi per la viabilità.