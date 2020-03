Gizzeria, beccati a rubare e in strada nonostante il Dpcm contro il coronavirus: due arresti I due, un italiano e un cittadino del Bangladesh, sono stati denunciati anche per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale

GIZZERIA Anziché restare a casa e rispettare le disposizioni dell’ultimo Dpcm emanato dal premier Giuseppe Conte, sono stati beccati in giro per le vie del paese a commettere un furto. È successo a Gizzeria, in località Mortilla, nel catanzarese. In serata infatti i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto due persone, un italiano originario di Latina e pluripregiuducato e un cittadino del Bangladesh, intenti a rubare e poi trasportare su un furgone ben sette quintali di pigne. Mezzo e merce rubata sono stati sequestrati mentre i due sono stati denunciati anche per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento della autorità). Nelle prossime ore i due saranno processati per direttissima. (Gi.Cu.)