Cosenza, nonno e nipote (in pigiama) sorpresi in piena notte a spacciare I carabinieri hanno intercettato la loro auto durante i controlli eccezionali disposti dopo la normativa in tema di contenimento di contagio da Coronavirus. I due sono stati arrestati

COSENZA I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza hanno denunciato due persone, un 79enne ed un 31enne, originari di Castrolibero (CS), nonno e nipote, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed inosservanza dei provvedimenti del decreto che vieta di uscire da casa senza un giustificato motivo. Il tutto è accaduto alle 3,30 di stamane, quando la pattuglia del radiomobile, in serivizio al fine di verificare il rispetto delle norme contro il coronavirus, ha incrociato, in via Degli Stadi l’unica autovettura ancora in circolazione. Alla guida c era una persona anziana, vestita in pigiama e pantofole, mentre accanto un giovane ragazzo. Dopo la consueta identificazione e la domanda sulle ragioni della loro presenza in strada a quell’ora di notte, i due non hanno fornito giustificazione alcuna. I carabinieri, insospettiti, hanno eseguito una perquisizione nell’auto, trovando, sotto il sedile del passeggero, una grossa busta di plastica con all’interno 200 grammi di marijuana, successivamente posti sotto sequestro. I due dovranno ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’, per aver violato le misure decise dal Governo in tema di contenimento del virus.