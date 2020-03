Coronavirus, azienda dona guanti e mascherine agli ospedali di Catanzaro In arrivo mascherine, tute monouso, occhiali, cuffie e kit per la protezione personale degli operatori sanitari. La solidarietà dell’Antinfortunistica Gallo

CATANZARO L’azienda “Antinfortunistica Gallo” donerà all’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” tutta una serie di dispositivi di protezione individuale.

Un gesto solidale in momenti «difficili che segnano le nostre abitudini di vita, che ci lasciano con il fiato sospeso e l’animo pieno di preoccupazione per quelli che saranno i giorni a venire. Per queste ragioni oggi abbiamo deciso di donare – riferisce l’azienda attraverso una nota – all’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, 1000 guanti monouso, 320 mascherine monouso Ffp2, 200 tute monouso, 25 occhiali, 2000 cuffie in polipropilene e 100 kit (camice, mascherina, cuffia, copriscarpa).