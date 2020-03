Palmi e Bagnara adottano misure stringenti contro il Coronavirus Disposti i divieti di esercitare ogni tipo di attività all’aperto oltre che di ingresso nel comune

REGGIO CALABRIA Alla luce dei recenti casi di Coronavirus accertati nella piana di Gioia Tauro, a tutela della salute pubblica, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha ritenuto doveroso adottare nuove misure, ancora più stringenti. Si raccomanda a tutti i cittadini di leggere con attenzione il testo dell’ordinanza e di rispettate scrupolosamente quanto prescritto. Punti fondamentali dell’ordinanza sono: il divieto di ingresso e uscita dalla città, se non per specifici ed urgenti motivi ma anche il divieto di effettuare passeggiate e di svolgere attività, anche da soli, fatta eccezione per i casi in cui non vi sia una prescrizione medica. Sulla stessa scia anche il sindaco di Bagnara, Gregorio Giuseppe Frosina, che ha disposto il divieto assoluto di passeggio pubblico di pratica di attività sportiva o di altra attività all’aperto e il divieto di ingresso su tutto il territorio comunale.