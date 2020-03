Asp Catanzaro, Zuccatelli: «Da Gruppo Citrigno gesto importante» Il commissario straordinario ringrazia l’imprenditore per la donazione funzionale all’acquisto di attrezzatura medica

CATANZARO «Sento doveroso il bisogno di ringraziare pubblicamente il gruppo Citrigno per la generosità mostrata nei confronti del sistema sanitario catanzarese. Questa mattina sono stato contattato dal legale rappresentante della clinica San Vitaliano Hospital, il quale si è gratuitamente offerto di mettere a disposizione della cit-tadinanza una tac mobile». È quanto dichiara il commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli in una nota. «L’attrezzatura sarà resa disponibile entro quindici giorni e allocata all’esterno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. Il gruppo Citrigno – prosegue ancora Zuccatelli – fornirà anche un supporto in termini umani mettendo a disposizione medici e tecnici di radiologia medica che consentiranno fattivamente l’uso dell’attrezzatura che risulta strategica per la diagnosi dei casi di Covid 19. Un gesto che dimostra – conclude il commissario straordinario – un’alleanza possibile e produttiva tra sanità pubblica e privata, anche in questa fase di estrema emergenza».