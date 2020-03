Non rispetta il divieto di dimora, un arresto a Girifalco Si tratta di un 37enne del luogo, già deferito in stato di libertà. Per l’uomo sono scattati i domiciliari

GIRIFALCO Nella serata del 21 marzo, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Catanzaro a carico di un trentasettenne girifalcese. S.G., già deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per atti persecutori commessi a danno dell’ex compagna nell’estate del 2019, era sottoposto a divieto di dimora nella località Mangravite, dove più interventi dei Carabinieri nel corso degli ultimi mesi ne hanno tuttavia accertato la presenza, nei pressi dell’abitazione della donna, in reiterata violazione delle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare in atto.