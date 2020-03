Gizzeria, un’auto finisce nella scarpata: illeso il conducente L’incidente è avvenuto nei pressi di un ponte già teatro di altri episodi simili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Condividi su









GIZZERIA Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia Terme) è intervenuta questa mattina in località Mortilla, nel comune di Gizzeria, per un incidente stradale. In particolare un’auto, una Ford Focus SW, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita fuori strada all’interno di un vicino canale di scolo per la raccolta delle acque meteoriche posto ai margini della carreggiata. A bordo dell’auto il solo conducente che, illeso, è riuscito autonomamente ad abbandonare il veicolo. I vigili del fuoco intervenuti hanno recuperato il mezzo e messo in sicurezza il tratto stradale insieme ai carabinieri, giunti per gli adempimenti di competenza.