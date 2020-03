Coronavirus, il commovente “grazie” di una bambina ai poliziotti di Vibo Valentia VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi una bambina ha avvicinato alcuni poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia, che stavano svolgendo servizi di controllo per limitare gli spostamenti…

VIBO VALENTIA Nei giorni scorsi una bambina ha avvicinato alcuni poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia, che stavano svolgendo servizi di controllo per limitare gli spostamenti non autorizzati, al fine di contenere la diffusione del contagio da virus Covid 19.

La piccola ha voluto personalmente ringraziare la Polizia di Stato per gli sforzi quotidiani compiuti in un momento così difficile per la nazione, scrivendo con pennarelli colorati una bellissima frase su un foglio che ha consegnato agli Agenti, commossi dal gesto.