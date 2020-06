Sesso in spiaggia a Reggio Calabria, denunciati due giovani

Rispettivamente di 22 e 23 anni, si trovavano a pochi metri dal lido comunale. Denunciati per atti osceni in luogo pubblico

REGGIO CALABRIA Stavano facendo sesso in spiaggia a pochi metri dal lido comunale di Reggio Calabria, noncuranti dei bagnanti e delle numerose persone sulla passeggiata del lungomare. Due giovani, di 22 e 23 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla Polizia Municipale. Gli agenti di una pattuglia stamani hanno notato che alcune persone sul lungomare erano agitate, avvicinatisi hanno potuto accertare che due ragazzi nudi stavano consumando atti sessuali. Col supporto di un’altra pattuglia i due sono stati fatti ricomporre e accompagnati presso il Comando dove sono stati denunciati a piede libero.