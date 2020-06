Gizzeria, i carabinieri sequestrano 8 mezzi sprovvisti di assicurazione

GIZZERIA Nel corso di un’attività di bonifica svolta in autonomia dai carabinieri del Comando stazione di Gizzeria, guidati dal comandante Andrea Pagano, sono stati posti sotto sequestro 8 mezzi, sprovvisti di assicurazione.

Si tratta, in particolare, di 3 furgoni e 5 automobili individuati nella zona mercatale di località Mortilla, a Gizzeria, per lo più intestati a cittadini extracomunitari. Molti dei mezzi, inoltre, erano dei veri e propri rottami abbandonati, rappresentando un pericolo per i cittadini.

Gli 8 mezzi sono stati posti sotto sequestro e consegnati al deposito giudiziario di competenza. (Gi.Cu.)