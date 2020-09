Vendeva bombole illegalmente nel Vibonese, fermato 71enne L’uomo è accusato di furto aggravato di energia elettrica, truffa aggravata ai danni dello stato, detenzione di materiale esplodente e commercio Stampa articolo

VIBO VALENTIA Vendeva bombole di gas senza alcuna autorizzazione nella piazza di Stefanaconi, alle porte di Vibo Valentia. Come se ciò non bastasse il locale ma anche l’abitazione privata erano abusivamente allacciate alla rete elettrica pubblica. Scoperto dai Carabinieri della Stazione di Sant’Onforio un 71enne del posto, contiguo all’articolazione di ‘ndrangheta di Stefanaconi, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, truffa aggravata ai danni dello stato, detenzione di materiale esplodente e commercio senza autorizzazione. Una sfilza di reati che ha comportato pure il sequestro del materiale trovato nel bazar, affidato alla ditta specializzata per lo smaltimento così come disposto dalla Procura di Vibo prontamente informata. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.