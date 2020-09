Mongrassano, dipendente comunale positivo: il sindaco chiude il Municipio Ferruccio Mariani annuncia su Facebook il caso di contagio al coronavirus e le azioni di contenimento: «Saremo tutti tamponati. I locali dell’ente saranno sanificati» Stampa articolo

MONGRASSANO Il sindaco di Mongrassano, Ferruccio Mariani, ha emesso un’ordinanza di chiusura del Municipio dopo aver ricevuto comunicazione dal Dipartimento igiene e prevenzione dell’Asp di Cosenza perché un dipendente dell’ente è risultato positivo al coronavirus.

«Desidero rassicurare tutti – ha scritto Mariani sui social – che la macchina della prevenzione è stata immediatamente attivata ed in questo momento è pienamente operativa. Infatti ho provveduto a chiudere la Casa Comunale impedendo di fatto l’accesso sia ai dipendenti che al pubblico e si sta provvedendo ad effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i relativi locali».

Il primo cittadino di Mongrassano precisa, poi, che «il caso è seguito dalle competenti autorità sanitarie. Vi informo di essere in attesa di indicazioni operative in merito ai comportamenti da porre in essere, sia nei confronti della cittadinanza che del personale il quale, unitamente agli Amministratori, dovrà probabilmente essere sottoposto ad accertamenti diagnostici con l’effettuazione dei tamponi ed attuare la quarantena volontaria in attesa dei relativi risultati. Sarà mia premura comunicare alla cittadinanza l’evoluzione di questa vicenda ed ogni altra ed utile notizia in merito».

L’auspicio conclusivo è che «tutti possano continuare a condurre la loro vita con serenità nella normale quotidianità, sono, nel contempo, ad invitare la cittadinanza a proseguire le proprie attività nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e restrittive già da più tempo diffuse ed attuate».